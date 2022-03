Kim Kardashian, confiante, posa com body nude e não poupa nas jóias

Os comentários foram muitos, tanto os bons como os maus. Entre as muitas reações que começaram logo a surgir na caixa de comentários, muito internautas destacaram as joias.





Kim Kardashian voltou a dar destaque ao seu corpo, sem medo ou timidez. A celebridade posou com um body nude, com aberturas na zona superior e inferior do peito, acompanhando a peça com joias prata, como mostra a publicação no Instagram.

Os comentários foram muitos, tanto os bons como os maus. Entre as muitas reações que começaram logo a surgir na caixa de comentários, muito internautas destacaram as joias. "Quem usa isso no pescoço e no pulso?", pode ler-se num comentário.

Recorde-se que Kim Kardashian perdeu um famoso par de brincos de diamantes enquanto filmava para a sexta temporada do seu espectáculo. O percalço ocorreu quando o então namorado Kris Humphries a empurrou para o oceano.

Quando Kardashian começou a rasgar as jóias desaparecidas, a irmã Kourtney Kardashian, 42 anos, disse-lhe: "Kim, há pessoas que estão a morrer".