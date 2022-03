Duquesas de Cornualha, uma real e outra fictícia, conheceram-se no Dia Internacional da Mulher

A fição e realidade conhecem-se. Camilla Parker Bowles conheceu esta terça-feira Emerald Fennell, que interpreta a Duquesa de Cornualha na série "The Crown", na Netflix, durante a terceira e quarta temporada, numa receção para celebrar o Dia Internacional da Mulher.

"Estava nervosa por poder ser atirada da Torre, mas até agora tudo bem", disse a vencedora do Óscar, de 36 anos, que brincou no evento da Clarence House. "[Camilla] tem estado no centro das atenções há muito tempo e sempre conseguiu resistir com graça".

"Para mim, é muito reconfortante saber que se eu cair do meu poleiro a qualquer momento, o meu alter ego fictício está aqui para assumir", disse Parker-Bowles, com bom humor. "Então, Esmeralda - prepara-te!"

A atriz também partilhou como foi conhecer a Duquesa."Foi particularmente agradável conhecê-la hoje no Dia Internacional da Mulher porque, sabe, ela faz tanto por tantas instituições de caridade, particularmente femininas", disse Fennell, a uma jornalista.

A actriz Olivia Williams assumirá o papel de uma Camilla mais velha para as temporadas cinco e seis, que irão contar a história do final dos anos 90 e início dos anos 2000 do mandato de décadas da família real.

Outros membros do elenco que se juntam a "The Crown" como versões mais antigas da família real incluem Dominic West como Príncipe de Gales, Imelda Staunton como Rainha Isabel II, Jonathan Pryce retratando o Príncipe Philip e Lesley Manville como Princesa Margaret. Elizabeth Debicki está a transformar-se na Princesa Diana.