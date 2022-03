Barry Drewmore revela que tem sonhos eróticos com ex-namorados

No episódio de segunda-feira do seu programa "The Drew Barrymore Show", o co-apresentador Ross Mathews perguntou à atriz de 47 anos se alguma vez sonhou com um ex que a fez chegar ao céu.





Sonhar com os ex-namorados não significa que seja um pesadelo. A atriz Drew Barrymore admitiu que ainda tem sonhos eróticos com alguns dos seus antigos namorados.

No episódio de segunda-feira do seu programa "The Drew Barrymore Show", o co-apresentador Ross Mathews perguntou à atriz de 47 anos se alguma vez sonhou com um ex que a fez chegar ao céu. "Penso que é o único sítio onde estou a ter ação hoje em dia, Ross", respondeu Barrymore.

"De seis em seis meses terei o sonho mais quente e será: Ó Meu Deus. E eu direi: 'Estou libidinosa e viva'", afirmou Barrymore, que acabou por ser interrogada por Mathews com o significado da palavra "libidinosa". "Como se eu tivesse uma libido, como se eu estivesse viva e tivesse pulso", explicou.

"Sonhos, são um espaço seguro para trabalhar muitas coisas", acrescentou ainda a estrela de cinema.

Segundo a Page Six, Drew Barrymore poderá estar solteira, tendo desistido do casamento de quatro anos com Will Kopelman. Ainda assim, o casal mantém uma boa relação enquanto estão a criar as filhas, Olive, de 9 anos, e Frankie, de 7.

A atriz já esteve casada com Jeremy Thomas, desde 1994 até 1995, e com Tom Green, de 2001 a 2002. Mas na sua vida, Barrymore partilhou o seu amor com várias estrelas masculinas, como David Arquette, Sam Rockwell, Justin Long, e ainda manteve uma relação aberta com Luke Wilson.