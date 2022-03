Novobanco passa de prejuízos para lucros de 184,5 milhões em 2021

O novobanco apresentou um resultado positivo de 184,5 milhões, quando no ano anterior apresentou perdas de 1329,3 milhões de euros. "O resultado representa o primeiro resultado positivo anual do grupo desde a sua criação, sendo determinante para o fim do processo de reestruturação iniciado em 2017", disse a instituição financeira.

A margem financeira e serviços a clientes no valor de 855,9 milhões, um crescimento anual de 3,3% e 3,9%, respetivamente, que contribuiu para a melhoria do produto bancário comercial em mais 3,5% vs 2020 (1T21: 208,5 milhões; 2T21: 216,3 milhões; 3T21: 213,2 milhões; 4T21: 217,9 milhões).

Já a melhoria da margem financeira reflete a redução das taxas médias dos depósitos, o menor custo de financiamento de longo-prazo e a manutenção da política de preços. Face ao resultado operacional core (produto bancário comercial – custos operativos) aumentou para 447,6 milhões(+13,3%; +52,4 milhões vs 2020), "resultado da melhoria do produto bancário comercial e da redução dos custos operativos (-5,4%; -23,5 milhões vs 2020), com investimento digital continuado e otimização operacional".

As imparidades para crédito de 149,4 milhões (-71,5%; -375,1 milhões vs 2020), incluem 71,8 milhões de imparidade para riscos relacionados com a covid-19.

