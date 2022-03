Duas armas de fogo apreendidas a suspeito de violência doméstica

A denúncia do crime foi feita em dezembro do ano passado e relatava "agressões com vários murros e pontapés, bem como injúrias e ameaças à vítima".





A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu, na passada segunda-feira, duas armas de fogo "tipo espingarda" a um suspeito de violência doméstica.

A denúncia do crime foi feita em dezembro do ano passado e relatava "agressões com vários murros e pontapés, bem como injúrias e ameaças à vítima".

Em comunicado, as autoridades dão conta que as diligências investigatórias já tiveram início, tendo-se apurado que "legalmente e na posse do suspeito estariam duas armas de fogo tipo espingarda, guardadas num estabelecimento de sua propriedade".

De modo a precaver o seu uso contra a vítima ou contra terceiros, foi requerida ao Ministério Público (MP) a autorização "urgente e necessária" para serem apreendidas.

A PSP, com um mandado de busca não domiciliária, deslocou-se ao local, onde confirmou os factos e apreendeu as armas, encontrando-se atualmente a realizar as restantes diligências.