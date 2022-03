Azeredo Lopes acusa “golpe terrível” das sanções aplicadas à Rússia

Antigo ministro da Defesa alerta para as repercussões da redução da importação do petróleo russo.





Azeredo Lopes, antigo ministro da Defesa, alertou na quarta-feira para as repercussões que a redução - ou mesmo a interrupção, no caso dos Estados Unidos - da importação de petróleo produzido na Rússia poderá ter na economia mundial. Na CNN, Azeredo Lopes considerou que esta medida se traduz num “golpe terrível”, passando a defender os dois objetivos que, a seu ver, estão por trás do anúncio de Bruxelas sobre a redução da importação do gás russo em dois terços até ao final do ano. “Enfraquecer de vez, ou pelo menos de forma perene, a ameaça russa, qualquer que seja o regime que nela se instale”, é um desses objetivos, tendo Bruxelas, consequentemente, também em mente “limitar a zero ou próximo do zero a dependência energética relativamente à Rússia”. Medidas que obrigam o bloco europeu a preparar as trincheiras para “aguentar as repercussões”, já que as importações de petróleo russo para a União Europeia (UE) variam, aproximadamente, entre 5% e 80%, como faz questão de recordar.

Ainda assim, esta é uma espada de dois gumes. Com a redução da importação de 40% para cerca de 13% na União Europeia, e com a interrupção total nos Estados Unidos, augura Azeredo Lopes, a Rússia tem pela frente “um destino sombrio”, que não acabará nos limites do Governo de Putin.

Sobre a União Europeia, e apesar de antever fortes repercussões, o antigo ministro da Defesa, ainda assim, classifica esta medida como “de coragem”, argumentando que a coragem destas é igualmente proporcional ao “impacto, direto ou indireto, na economia de cada um”. “Por isso, se eu tiver 1000 e prescindir de 50, não sou herói coisa nenhuma. Sou é corajoso se, tendo 100, prescindir também de 50 [...]. Vai haver os que vão continuar a não depender; e aqueles que vão, tão-só, com mais ou menos sacrifícios, reconstituir de forma laboriosa novas dependências. É a vida, ninguém disse que as relações internacionais se desenvolviam no Céu”, conclui ainda Azeredo Lopes.