Governo e parceiros sociais

Alguns parceiros sociais, a quererem ser mais populistas do que o povo, exageram. Penso que o Governo fez agora o que lhe competia mais: criar condições para que as escolas recebam estudantes fugitivos ucranianos.

Se acha que também deve apoiar as empresas para isso, não sei. Compreendo a felicidade dos patrões e a perplexidade da Inter quanto a isso.

Mas a UGT a sugerir apoios do Estado por tudo e por nada, já me parece mal. Este é um caso que por enquanto está a ser resolvido pela Sociedade Civil, e assim deve continuar. A UGT limitou-se a ser uma boa representante do vício português de pedir apoios ao Estado sempre, por tudo e por nada, não sabendo fazer o que quer que seja fora da asa do Estado. Um vício que vem de trás, há muito.