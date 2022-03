Os incendiários

Com o vergonhoso assassinato de Kaddafi e da tentativa de derrube de Assad, orquestrados com a chancela de Hussein Obama, aqueles países mergulharam numa guerra civil sem fim, as quais resultaram no eclodir de movimentos radicais islâmicos terroristas, responsáveis por inúmeras chacinas no coração da Europa, e num dos maiores fluxos de refugiados a que alguma vez se assistiu.





Em 2009, escassos meses depois de ser empossado como Presidente dos EUA, Barack Hussein Obama foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz.

Foi, certamente, um dos mais absurdos e inacreditáveis galardões atribuídos pelo demasiadamente politizado Comité Norueguês do Nobel, atendendo a que Hussein Obama, durante o período que levava de presidência, não fizera rigorosamente nada em prol da paz.

E a distinção com que foi obsequiado em nada serviu de estímulo para que o novo presidente norte-americano se empenhasse, decisivamente, na adopção de medidas tendentes em garantir a paz no mundo.

Bem pelo contrário, assim que se instalou na Casa Branca, Obama entreteve-se a fomentar guerras em zonas do globo até então estáveis e pacíficas, com consequências dramáticas sobretudo na Líbia e na Síria, países que usufruíam de um nível de vida invejável para grande parte dos europeus e que, desde a famigerada Primavera Árabe, nunca mais conheceram outra coisa que não a morte e a destruição.

Muammer Kaddafi e de Bashar al-Assad estavam ambos ocidentalizados e ajuizados, apesar de o primeiro, durante anos, ter tido um comportamento lunático, garantindo que os seus respectivos países serviam de tampão para qualquer aventura expansionista de fanáticos religiosos e de migrações descontroladas.

Com o vergonhoso assassinato de Kaddafi e da tentativa de derrube de Assad, orquestrados com a chancela de Hussein Obama, aqueles países mergulharam numa guerra civil sem fim, as quais resultaram no eclodir de movimentos radicais islâmicos terroristas, responsáveis por inúmeras chacinas no coração da Europa, e num dos maiores fluxos de refugiados a que alguma vez se assistiu.

Para a História, o legado de Obama será o de ter incendiado o Próximo Oriente, deixando-o a ferro e fogo.

Hussein Obama nem sequer teve o bom-senso de ter aprendido com os erros do seu antecessor, cuja obsessão em se livrar de Saddam Hussein, um tirano, mas que estava domesticado e controlado, mantendo o Iraque num local seguro, acabou por transformar aquele país num autêntico barril de pólvora e num cemitério para milhares de militares norte-americanos.

Nem tão-pouco tirou lições do autêntico pântano em que os norte-americanos se deixaram atolar no Afeganistão, teatro de operações de onde, recentemente, já sob a presidência do actual inquilino da Casa Branca, acabaram por fugir, sem honra nem glória, com o rabo entre as pernas, permitindo o regresso ao poder daqueles que derrubaram vinte anos antes.

Mas Obama é igualmente responsável por ter afastado a Rússia da esfera ocidental, onde ela, logo após o desmoronamento da União Soviética, procurou integrar-se, tomando-a como inimiga e sujeitando-a a humilhações que nem durante o consulado soviético lhe foram impostas.

Ao contrário do estabelecido aquando da implosão do Pacto de Varsóvia, no qual se chegou a um acordo que estipulava a não expansão da OTAN para os territórios que haviam estado sob o domínio directo dos soviéticos, os EUA e a Europa atraíram para a organização de defesa militar quase todos os países que se haviam libertado do comunismo, fazendo, assim, letra morta do compromisso que prometeram honrar.

Biden, assim que chega à presidência segue precisamente o mesmo caminho daquele de quem fora vice-presidente, ordenando um despropositado bombardeamento da mais que flagelada terra síria e entranhando-se em conflitos constantes, e desnecessários, com o Kremlin, aproveitando todas as oportunidades para diabolizar os russos, em geral, e Putin, em particular.

Putin, que, obviamente, de santo não tem rigorosamente nada, já em 2008 deixara bem claro que não iria assistir passivamente ao alargamento da OTAN para as suas fronteiras, ao ordenar a invasão da Geórgia, substituindo o regime então vigente por um mais favorável às suas pretensões.

No fundo, aquela escalada militar russa pouco se distinguiu dos bombardeamentos executados pela OTAN na Sérvia, sob as ordens do também democrata Bill Clinton, no final do século XX, dos quais resultaram milhares de mortes civis e a destruição parcial daquele país igualmente soberano e independente.

De igual forma se revê na ocupação do Kosovo por tropas da OTAN, nesse mesmo ano de 2008, depois de terem forçado a secessão daquele território, berço da nacionalidade sérvia, impondo uma independência que ainda sem sequer foi reconhecida por mais de metade dos países das Nações Unidas.

Com a Ucrânia, estamos a assistir exactamente ao mesmo filme, com um grau de destruição parecido ao verificado em solo georgiano após a passagem das tropas russas.

O presidente norte-americano, secundado pelos seus aliados europeus, ignorou por completo os ensinamentos que deveria ter retirado do ataque de que foi vítima a Geórgia, lançando a toda a hora mais achas para a fogueira, não só ao incentivar os ucranianos a não desistirem da sua vontade de adesão à OTAN, prometendo-lhes todo um tipo de protecção que sabia bem não estar ao seu alcance fornecer, como também, e sobretudo, com sucessivas ameaças à Rússia, escudando-se a um diálogo construtivo e fundamental para o garante da paz.

Ou seja, Biden, em vez de conversar com Putin e procurar chegar a um acordo que, necessariamente, implicaria cedências de todas as partes envolvidas, preferiu desafiá-lo a invadir a Ucrânia, acenando-lhe com intimações irrisórias, porque excluiu de imediato a possibilidade do recurso ao uso da força.

Foi música para os ouvidos de Putin! Convenhamos que, ao longo das duas décadas em que se encontra ao leme dos destinos da Rússia, nunca se preocupou propriamente com o bem-estar económico e social do seu povo, tendo antes como único desígnio o de restaurar a outrora grandeza da Rússia Imperial.

As sanções que o mundo ocidental decretou a Putin em quase nada o beliscam, mas apenas e só às populações que tem à sua responsabilidade e a alguns oligarcas para os quais se está nas tintas.

E, naturalmente, aos próprios europeus, que serão, e já estão a ser, as principais vítimas das restrições à importação de bens energéticos vindos da Rússia, conforme o atestam os brutais aumentos dos combustíveis e do gás nos postos de abastecimento por essa Europa fora, com Portugal, para variar, a destacar-se pela desproporção dos preços praticados.

E aos norte-americanos, como não estão dependentes nem do petróleo nem do gás russo, as consequências nefastas destes embargos vão-lhes passar ao lado!