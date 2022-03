Embarcação intercetada em Portugal faz 6 detidos por tráfico de droga

Seis tripulantes de uma embarcação intercetada a Sul de Portugal foram detidos por suspeita de tráfico droga na sequência de uma operação realizada pela Polícia Judiciária (PJ), juntamento com a Autoridade Marítima Nacional, a Marinha Portuguesa e a Força Aérea Portuguesa.

Em comunicado, PJ afirma que, no decorrer da operação foi apreendido produto estupefaciente, num total aproximado de 1.600 quilos, em 44 fardos de haxixe. As quatro entidades desenvolveram a "Operação Boa Nova" em águas internacionais a sul de Portugal por fortes suspeitas do crime de tráfico de droga.

"Em estreita partilha de informação, foi concretizada uma operação de abordagem marítima em águas internacionais, visando uma embarcação que se movimentava a cerca de 50 milhas náuticas a sul de território continental", refere a PJ.