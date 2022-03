INE confirma taxa de inflação de 4,2% em fevereiro

A taxa de inflação em Portugal acelerou de 3,3% em janeiro para 4,2% em fevereiro, em termos homólogos. Os dados foram avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que revela ainda que esta taxa é superior em 0,9 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior.

“O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) também acelerou, registando uma variação homóloga de 3,2% (2,4% em janeiro)”, explica ainda o gabinete de estatística.

Os dados mostram ainda que o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português apresentou uma variação homóloga de 4,4%, taxa superior em 1,0 p.p. à do mês anterior e inferior em 1,4 pontos percentuais (p.p.) ao valor estimado pelo Eurostat para a área do Euro (em janeiro, esta diferença foi de 1,7 p.p.).

Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 3,4% em fevereiro, superior à taxa correspondente para a área do Euro que se fixou em 2,9%.