Desemprego na OCDE estabiliza em janeiro no nível pré-pandémico de 5,3%

A taxa mensal de desemprego na área da OCDE manteve-se estável em 5,3% em janeiro deste ano, sendo a mesma taxa registada em fevereiro de 2020 pouco antes da pandemia e representa o nível mais baixo desde o início da série em 2001.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) refere que o número de trabalhadores desempregados em toda a sua área foi de 35,9 milhões em janeiro, apenas 300 mil acima do nível pré-pandemia.

Em janeiro, a taxa de desemprego das mulheres na área da OCDE caiu para 5,5% (de 5,6% em dezembro), tendo ficado estável entre os homens em 5,2%. No entanto, apenas metade dos países da OCDE relatou uma taxa de desemprego mais baixa para homens do que para mulheres.

Já a taxa de desemprego jovem da área da OCDE (pessoas de 15 a 24 anos) aumentou para 11,3% em janeiro de 2022, de 11,2% em dezembro.

No que diz respeito à zona euro, a taxa de desemprego caiu ainda mais em janeiro, para 6,8%, de 7,0% em dezembro de 2021, com quedas de 0,2 pontos percentuais ou mais na Estónia, França, Itália, Luxemburgo, Eslovénia e Espanha e aumentos de 0,2 pontos percentuais ou mais na Grécia, Lituânia e Portugal. Ainda na zona euro, a taxa de desemprego dos jovens caiu para 13,9% de 14,2% em dezembro, continuando a sua tendência de queda.

Ainda em janeiro, a taxa de desemprego caiu 0,3 pontos percentuais no México e 0,2 pontos percentuais em Israel e na Coreia, tendo aumentado 0,5 pontos percentuais no Canadá, 0,3 pontos percentuais na Colômbia, 0,2 pontos percentuais na Dinamarca e 0,1 pontos percentuais no Japão e Estados Unidos.

Dados mais recentes mostram que em fevereiro de 2022 a taxa de desemprego caiu 0,2 pontos percentuais nos Estados Unidos (para 3,8%).