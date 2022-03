Atriz de Euphoria conta que passou por distúrbio alimentar quando estava na indústria pornográfica

A ex-atriz pornográfica e atual integrante da série "Euphoria", da HBO, Chloe Cherry, contou esta quarta-feira que, aos 18 anos, desenvolveu um distúrbio alimentar.

A jovem, atualmente com 24 anos, admitiu que esta fase da sua vida teve início quando um agente da indústria pornográfica lhe disse que era "gorda".

"Ele disse: 'Todas as pessoas dizem que és gorda e a maneira mais rápida de perder peso é não comer'", confessou a atriz no podcast "Call Her Daddy. "Ele disse-me isso e eu fiquei do género: 'Que porra é esta'", acrescentou.

Cherry contou que este comentário levou-a a desenvolver um distúrbio alimentar, uma vez que, na altura, era apenas uma adolescente. "Ele disse-me isso quando tinha 18 anos, e foi tão bizarro porque ninguém em toda a minha vida me disse que eu era gorda, então isso tornou-se numa obsessão", partilhou.

A artista - que interpreta agora a personagem Faye na série da HBO - conta que começou a fazer uma dieta tão rigorosa que comia apenas 200 calorias por dia, sendo que tentava esconder o distúrbio fingindo que estava a tentar ser mais saudável e bebendo apenas um sumo verde por dia.

Para conseguir superar o distúrbio, Chloe Cherry afirma que teve de acabar com todas as dietas, inclusive ser vegan. Além disso, aconselhou qualquer pessoa que possa sofrer do mesmo a consultar um profissional para ajudar em relação à saúde mental.

"Estava miserável e não tratava bem o meu corpo. Agora não conto uma única caloria e como o que quero, faço o que quero, e o meu corpo parece melhor do que nunca", sublinhou.

"Não restrinjo a minha dieta a nada. E é por isso que acho que muitas pessoas não imaginam que passei por um distúrbio alimentar porque agora estou mais magra do que estava, embora estivesse a morrer de fome na altura", concluiu.