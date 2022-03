Internamentos por covid-19 continuam a baixar. Boletim sobre os dados do vírus passa a ser semanal

Lisboa e Vale do Tejo mantém-se a registar maior número de infeções, mas Norte e Centro reúnem o maior número de mortes, nas últimas 24 horas. Há 1.127 pessoas internadas com covid-19 nos hospitais portugueses, das quais 70 em Unidades de Cuidados Intensivos.





Portugal registou, nas últimas 24 horas, 12.794 novos casos de covid-19 e 18 mortes associadas à doença. Estes dados, presentes no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira, elevam para 3.380.263 o total de infetados no país desde o início da pandemia e para 21.285 as vítimas mortais.

A DGS também anunciou que a partir de amanhã, 11 de março, os relatórios sobre a situação epidemiológica relativos à covid-19, como o relatório da situação diária do vírus e o da vacinação, vão passar a ser publicados semanalmente, à sexta-feira de cada semana.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a reportar o maior número de novos casos: 5.252. Segue-se o Centro, com 2.498 infeções, o Norte, com 2.066, o Alentejo, com 1.041, e o Algarve, com 832. No arquipélago da Madeira, há mais 762 casos e no dos Açores mais 343.

Das 18 mortes, cinco ocorreram tanto no Norte como no Centro, três na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Alentejo e também no Algarve, e ainda uma na Madeira. Os Açores não registaram novamente qualquer morte por covid-19 nas últimas 24 horas.

O número de doentes nos hospitais portugueses devido à covid-19 continua a descer. Há agora 1.127 doentes covid internados, menos 47 do que no último balanço. Destes, 70 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos dois do que na véspera.

Por outro lado, mais 8.319 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, elevando assim para 2.876.177 o total de recuperados no país desde o início da pandemia. Há agora 482.801 casos ativos no país, mais 4.457 do que ontem.

A incidência e o índice de transmissibilidade (Rt) foram atualizados esta quarta-feira, pelo que os dados não foram alterados hoje. A incidência nacional é de 1411,2. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 1330,6. O Rt a nível nacional está agora nos 0,91 e a nível continental encontra-se nos 0,90.

Consulte aqui o boletim na íntegra.