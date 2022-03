Maternidade de Mariupol não foi a única a ser bombardeada

Também as maternidades de Zhytomyr e Kharkiv ficaram destruídas.





As Nações Unidas (ONU) revelaram esta quinta-feira que a maternidade do hospital pediátrico de Mariupol não foi a única a ser alvo de bombardeamentos russos, tendo também as maternidades de Zhytomyr e Kharkiv ficado destruídas.

A revelação foi feita por Jaime Nadal, chefe do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), numa entrevista em vídeo com jornalistas, em Nova Iorque.

Segundo o responsável, ainda não é conhecido o número de vítimas resultante destes ataques.