Portugal já recebeu mais de 5 mil pedidos de proteção de refugiados vindos da Ucrânia

Foram concedidos até esta quinta-feira 5.213 pedidos de proteção temporária em Portugal a pessoas vindas da Ucrânia, devido à guerra que se instalou naquele país, com a invasão russa no território, segundo a última atualização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Aos requerentes de proteção temporária é atribuída, de forma automática, autorização de residência por um ano, que pode ser prorrogada duas vezes por um período de seis meses. Estes pedidos podem ser apresentados nos centros nacionais de Apoio à Integração de Migrantes e nas delegações regionais do SEF.

De notar que o SEF disponibiliza em todo o país 24 balcões de atendimento dedicados exclusivamente a cidadãos ucranianos e no Aeroporto de Lisboa também tem uma estrutura para registar pedidos de proteção temporária para quem cheguem a Portugal por via aérea.