Gonçalo Oliveira fora do Challenger de Santiago

Gonçalo Oliveira, tenista português que ocupa o lugar n.º270 no ranking da ATP, foi esta quinta-feira eliminado nos oitavos de final do 'challenger' de Santiago, no Chile, ao perder diante do checo Jiri Lehecka em três 'sets'.

Oliveira ainda recuperou da perda do primeiro parcial por 6-3, igualando o registo no segundo set - mas, desta vez, como vencedor.

No terceiro set, no entanto, o luso foi derrotado, também por 6-3, pelo 91.º colocado da hierarquia mundial, ao fim de duas horas e três minutos de jogo, ficando fora do Challenger chileno.