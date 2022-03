Sp. Braga vence Mónaco por 2-0 nos 'oitavos' da Liga Europa

O Sporting de Braga venceu, por 2-0, na receção ao Mónaco de Gelson Martins, relativa à primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa.

Abel Ruiz abriu o marcador no Estádio Municipal de Braga, logo aos 3 minutos, marcando a pauta para o resto da partida. Aos 33 minutos, os monegascos até chegaram a atingir o empate, mas o VAR ditou a anulação do golo de Yedder.

A partida continuou com um Braga imperativo, que, a poucos minutos do fim da partida, dilatou a vantagem na eliminatória, com golo de Vitinha.

Assim, os 'arsenalistas' partem em vantagem para a segunda mão da eliminatória, que se jogará a 17 de março, em França.