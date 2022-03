Sputnik e RT não são projectos jornalísticos

Quem é que aparece a rasgar as vestes pela manutenção das TVs russas na Europa, A Sputnik e a Russia Today? Alguma delas é projecto jornalístico? Não me parece. A UE só veio limpar as coisas, e permitir que o jornalismo continue a existir. Haverá nisso censura? Parece-me que a Censura estará mais na posição oposta, que afinal é a de Putin. Chamar nomes à imprensa livre, como fazia Trump e algumas pessoas do PCP.

Passa-se a mesmíssima coisa com o desporto. Como se não houvesse sempre no assunto uma posição política.

Claro que este tipo de intervenção é sempre perigoso. Podem vir a usar-se argumentos políticos para se fazer censura. Como se viu com um certo ucraniano que queria calar o PCP, por pensar de maneira distinta. Mas talvez isso fosse compreensível, na actual situação – da parte da ambos. Quando se verifica um consenso internacional genérico, torna-se difícil confundir política com censura. E o perigo seria o mesmo em situação inversa.