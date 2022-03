GNR detém homem com identificação falsa e sob o qual pendia mandado de detenção

Os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Castelo Branco detiveram um homem de 30 anos sob o qual pendeia um mandado de detenção e de condução a estabelecimento prisional.

Num comunicado enviado à agência Lusa, o comando territorial da GNR de Castelo Branco adianta que a detenção do indivíduo ocorreu na terça-feira, através dos militares da Secção de Informações e Investigação Criminal (SIIC).

"Na sequência de um processo, os militares da Guarda encetaram diversas diligências policiais no sentido de apurar o paradeiro do suspeito, tendo o mesmo sido intercetado num estabelecimento comercial, no concelho de Castelo Branco", explica a nota.

A mesma fonte afirma também que os militares apuraram que o homem era possuidor de uma identificação falsa.

"Pendiam ainda sobre o mesmo diversos mandados de detenção e um mandado de condução a estabelecimento prisional", realçam.

Depois de ter sido detido, o homem foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Castelo Branco, tendo os factos sido comunicados ao tribunal local.

A ação contou com o reforço de militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) e do Destacamento de Intervenção (DI) de Castelo Branco.