Mulher ucraniana com politraumatismos já está no Hospital de São João

A refugiada ucraniana de 37 anos politraumatizada que estava internada na Ucrânia já chegou a Portugal.

A mulher sofreu um atropelamento no dia 22 de dezembro de 2021 e está agora internada no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto.

Em declarações à comunicação social, a presidente do Conselho de Administração do Hospital, Fernanda Araújo, disse que a doente trouxe "a mãe e a filha" da Ucrânia, tendo do acidente que sofreu no ano passado resultado "multiplas lesões graves".

A doente encontra-se "estável" e embora tenha lesões "complexas" está "feliz, diz o centro hospitalar.

A mulher chegou ao hospital às 2h da madrugada, depois de uma viagem de cerca de 5 horas desde Lviv, na Ucrânia, para a Polónia, de ambulância e outra de avião até Portugal. Depois de chegar ao hospital de São João, a doente foi recebida por um médico ucraniano e ficou internada na Unidade de Medicina Intensiva.

Os pais da paciente já se encontram em Portugal, tendo sido a mãe desta a ir buscar a filha ao país em guerra.

O hospital português diz-se disponível para receber mais doentes ucranianos, tendo tem 138 camas.