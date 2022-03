Novo edifício da Miniclip no Taguspark já está concluido

O edifício "Simulador II" tem uma área de 4 mil metros quadrados e capacidade para acolher 350 pessoas, sendo o novo escritório da Miniclip em Portugal, que já encontra instalada no Taguspark desde 2010.





O novo edifício do Taguspark que vai acolher a sede da empresa Miniclip em Portugal já está concluído. O edifício foi desenhado de raíz para a multinacional de jogos online e será inaugurado ainda este mês, avança o Taguspark, num comunicado ao Nascer do Sol.

O edifício "Simulador II" tem uma área de 4 mil metros quadrados e capacidade para acolher 350 pessoas, sendo o novo escritório da Miniclip em Portugal, que já encontra instalada no Taguspark desde 2010.

"Com projeto de arquitetura a cargo da Openbook, gestão de projetos da Alphalink e empreitada dirigida pela DST, este espaço está preparado para dar resposta às ambições de desenvolvimento e crescimento da Miniclip no nosso país", lê-se na nota.

Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark, afirma que "o novo edifício vai permitir à Miniclip cumprir com os seus exigentes critérios de bem-estar num local de trabalho de qualidade e referência a nível mundial".

"Possuidor de uma arquitetura exterior e interior absolutamente exemplar no respeito pelos critérios de exigência na qualidade da vivência em local de trabalho. Este projeto altamente inovador foi desenhado e está preparado para acompanhar o crescimento desta empresa internacionalmente muito bem-sucedida, proporcionando ambientes excecionais aos seus colaboradores e parceiros", explica ainda o CEO.

Andreia Teixeira, Head of Urban Development do Taguspark, explica ainda que "o grande desafio deste projeto passou pela compreensão e conciliação das necessidades, critérios e intervenções das várias entidades envolvidas".

"Estamos muito satisfeitos com o resultado final. Mais um edifício que, no Taguspark, alia arquitetura contemporânea aos exigentes critérios de sustentabilidade, conjugados com os requisitos da Miniclip", considera.

Já o Chief Operating Officer da Miniclip, Marius Manolache, afirma que a empresa está bastante satisfeita "com o trabalho desenvolvido pelo Taguspark e pela Openbook no desenvolvimento das nossas novas instalações", acrescentando ainda que "a Miniclip tem vindo a realizar um investimento significativo na indústria do gaming em Portugal desde o estabelecimento de operações locais em 2010, e estes novos escritórios demonstram o nosso contínuo crescimento e compromisso em manter o investimento nesta região"