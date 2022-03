Psicólogas e voluntários explicam como gerir as emoções da guerra

"Não pôr em segundo plano os primeiros socorros psicológicos"

Reflective listening, Assessment of needs, Prioritization, Intervention, and Disposition (em português, escuta reflexiva, avaliação de necessidades, priorização, intervenção e disposição) são os termos-chave do modelo RAPID, habitualmente seguido por profissionais de saúde mental, equipas como os Médicos Sem Fronteiras ou a Organização Mundial da Saúde.

“Há um ano lancei uma iniciativa para ajudar profissionais de saúde. Depois, percebemos que teria de ser estendida ao resto dos cidadãos devido a situações de gestão de luto e outras. Quando começámos a compreender aquilo que estava a acontecer na Ucrânia, decidimos voltar a fazer o mesmo”, começa por explicar ao i a psicóloga Ana Carina Valente, líder do grupo “Capacetes Laranjas”. Juntamente com os colegas, a doutoranda em Psicologia da Saúde acompanha, via telefone e videochamada, de forma totalmente gratuita, a comunidade ucraniana em Portugal e pretende fazer o mesmo com os refugiados que estão a ser acolhidos.

“Um caso é o de uma jovem ucraniana que não comeu nem dormiu durante vários dias. Está cá a dar o melhor, mas sente-se muito triste”, explica a mentora da iniciativa “COVID 19 – Primeiros socorros psicológicos a profissionais de saúde, gestão de luto e isolamento e solidão” que, juntamente com os colegas, avalia se é necessário encaminhar os doentes para serviços externos, como apoio médico especializado.

“Os primeiros socorros psicológicos ainda são muito menosprezados. Diminuem a probabilidade de se desenvolverem problemas mentais, deviam ser valorizados”, indica a professora assistente do ISPA. “De forma muito simples, este apoio está direcionado para eventos traumáticos e aceitar os sentimentos de quem nos procura é fundamental. Tentamos que consigam definir estratégias para viver x ou y situação. E isto facilita a comunicação com as pessoas que estão a passar pelo mesmo, pois queremos que sintam esperança no futuro e não que estão impotentes”, conclui.

Não temer pedir ajuda, pois é um “sinal de coragem”

Nathália diz que passa dias sem comer, dorme mal e, entre outras coisas, consulta as redes sociais até quando o filho bebé acorda para mamar. Por seu lado, Soraia confessa que instalou o Twitter e, quando acorda, abre esta plataforma “para saber se o presidente Zelensky está vivo”.

“Há quem deixe de fazer exercício, desconte na comida, não durma em épocas como esta… Temos de pensar sempre no autocuidado. Se a pessoa deixar de lado aquilo de que gosta, aí poderá entrar num estado depressivo. E não podemos esquecer o stress pós-traumático que se pode desenvolver em quem está no terreno”, indica a psicóloga clínica Petra Tavares.

“As pessoas têm de pedir ajuda: não é um sinal de fraqueza, mas sim de coragem. Se estivermos com dores nos dentes, vamos ao dentista. Portanto, ir ao psicólogo e/ou ao psiquiatra tem de ser normalizado”, avança a profissional mestre em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.

“Estou profundamente afetada. Tanto que comecei a ter ataques de ansiedade, insónia, a passar dias sem comer, ansiosa, o meu bebé acorda de madrugada para mamar e vou às redes sociais ver se aconteceu alguma desgraça diferente durante a noite”, desabafa Nathália Macagnan. Soraia Alves esclarece: “Quanto a estar afetada, pode dizer-se que sim. A CNN está ligada 24/7 nesta casa e instalei o Twitter para seguir aquilo que os envolvidos dizem. A primeira coisa que faço quando acordo é pegar no telemóvel para saber se o Presidente Zelensky está vivo”.

“Nós estamos preparados para lidar com estas informações e todos estes sentimentos. Por exemplo, estou a aplicar a minha formação em intervenção e crise agora”, remata Petra Tavares.

Pensar em formas viáveis de ajudar quem mais precisa

“É normal que estejamos assoberbados, mas temos de pensar se podemos ajudar, fazer voluntariado, enviar alimentos e roupa, etc.”, sugere a psicóloga Petra Tavares. E foi isto mesmo que Nuno André fez, criando, juntamente com mais voluntários, o movimento “Todos Pela Ucrânia”.

lll “Todos Pela Ucrânia” é o nome do projeto que Nuno André, professor e investigador na área da História e da Teologia, criou com o auxílio de familiares, amigos e conhecidos. Agora, encontra-se na Polónia, depois de ter passado pela Ucrânia entre quinta-feira da semana passada e a quarta-feira desta. No Instagram @todos_por_u lia-se, no passado dia 1 de março, que o movimento se comprometia a realizar “a deslocação à Ucrânia, entregar bens prioritários, fazer a coordenação logística na fronteira e apoiar refugiados”, assim como garantir o “regresso a Portugal”, o “transporte de famílias de refugiados” com o auxílio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, “a estadia em quinta (Santarém)” e a “entrega de bens essenciais”.

A plataforma de angariação de fundos PPL informa que Nuno e os restantes voluntários que a ele se juntaram estipularam as seguintes despesas: deslocação (portagens e combustível): 1150 euros, logística (gás, pilhas, gerador, lonas, etc.): 450 euros, reforço de alimentos e medicamentos: 500 euros, manutenção de transporte: 350 euros. Do montante total de 2450 euros, até agora, atingiram os 1325.

“É normal que estejamos assoberbados, mas temos de pensar se podemos ajudar, fazer voluntariado, enviar alimentos e roupa, etc. Dosear as notícias, termos uma boa rede de contactos e apoiarmo-nos neles também são ações fundamentais, pois não podemos isolar-nos”, aconselha Petra Tavares, apontando que “todos sentimos medo” e, por isso, há que “respeitar o nosso timing, exigirmos menos de nós se for preciso e falar”.

As três palavras-chave: “perceber, validar e acolher”

Quase quatro mil quilómetros depois, com 50 voluntários, 23 carros repletos de medicamentos, produtos de higiene, roupas e alimentos doados, a caravana de Pedro Fonseca chegou à Polónia e à Roménia.

Segundo George S. Everly, Jr, docente na Universidade Johns Hopkins, nos EUA, e criador do modelo RAPID, este caracteriza-se por ser facilmente aplicável em ambientes de saúde pública, locais de trabalho, militares, organizações religiosas, locais de desastres em massa e até mesmo em eventos críticos mais comuns.

A título de exemplo, lidar com as consequências psicológicas de acidentes, roubos, suicídio, homicídio ou violência comunitária. Além disso, o modelo mostra-se eficaz na promoção da resiliência pessoal e comunitária. “Chegou-nos um caso de uma senhora que tem o marido na Ucrânia e outra que pediu ao filho e ao marido para voltarem, mas eles disseram que não e que já estão a fabricar armas. Ninguém consegue ficar indiferente a isto: sofremos, mas eles veem a comunidade, as ruas, as pessoas deles mal. Temos de perceber, validar e acolher”, afirma Ana Carina Valente. E foi isto que Pedro Fonseca fez.

Tudo começou num grupo de WhatsApp em que se refletia acerca de possíveis ajudas que amigos e conhecidos prestariam aos refugiados ucranianos. No dia 2 de março, com o apoio de 50 voluntários, o formador e vendedor do Grupo Latina fez-se à estrada. Por aqui, os “Consultores Imobiliários pela Ucrânia” uniram-se para “procurar alojamento temporário gratuito, arrendamentos de baixo custo, necessário para receber a comunidade Ucraniana que está a chegar a Portugal”.

“Esta iniciativa é anti-ego. Surgiu devido ao ‘aperto no coração’. Esperemos que inspire outro tipo de iniciativas mais musculadas. Eu não quero protagonismo, quero ajudar”, disse Pedro ao i antes da viagem.

Evitar a leitura constante de notícias

O fluxo de informação é permanente e este é o primeiro conflito que vivemos “ao minuto” por meio das redes sociais. No entanto, temos de ter cuidado com a exposição às notícias. Por exemplo, Paula foi questionada pela filha acerca da participação das mulheres em cenários de guerra.

“Estamos todo o dia a ser bombardeados com estas situações, é um bocadinho aquilo que acontecia no início da pandemia. A incerteza causa muita ansiedade. Há repercussões a nível económico, o medo de que a guerra se alastre… Hoje recebemos um email a pedir ajuda para a comunidade de refugiados que está aqui. Estamos todos a ser afetados pela exposição às notícias”, sublinha Petra Tavares, frisando que o conflito Rússia-Ucrânia “atingiu o mundo”.

“Estamos a assistir a uma guerra ao minuto: parece muito irreal e estamos ‘aqui ao lado’. A informação constante gera ansiedade. Os jornalistas fazem o seu trabalho e as pessoas têm de ser regradas e ter um filtro. Ontem disse à minha paciente ucraniana, que está longe da família e dos amigos, para pôr o telemóvel em modo voo. Não vale a pena estarmos constantemente expostos àquele estímulo”, avança a psicóloga pós-graduada em Psicopatologia da Criança e do Adolescente, especializada em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações e igualmente com formação em primeiros socorros psicológicos.

“É óbvio que o problema existe, mas temos de ter a consciência de que devemos ver atualizações da situação, mas não mais do que isso. Não nos podemos expor tanto a estes gatilhos”, observa. “Não devemos parar a nossa vida. Se todos ficarmos em casa a ver as notícias o dia todo, vamos ficar doentes”, ilustrando casos como o de Paula Guerra, mãe de uma menina de 9 anos, que, ao i, explica que a filha lhe perguntou “se era verdade que as mulheres também podiam ir para a guerra”. “Mãe, não podes ir. Se tu fores como é que vou lidar com isto?”, terá questionado a criança.