Novo relatório da DGS revela que Portugal registou 79.278 casos de covid-19 e 160 óbitos na última semana

Tal como já tinha anunciado ontem, a Direção-Geral da Saúde vai passar a divulgar os números relativos à covid-19 apenas à sexta-feira, tornando a periodicidade semanal. Número de casos e incidência aumentaram nos últimos sete dias, ao passo que o número de mortes e R(t) diminuíram. Há menos internados em todas as regiões do país, exceto no Alentejo.





Portugal registou 79.278 casos de covid-19 e 160 óbitos nos últimos sete dias. Estes dados foram revelados, esta sexta-feira, pela Direção-Geral da Saúde (DGS), no primeiro relatório epidemiológico da covid-19, com periodicidade semanal, que inclui o número de casos, mortes, internados em enfermarias e em Unidades de Cuidados Intensivos, e a respetiva ocupação hospital diária no continente, a incidência de infeções e o rácio de transmissibilidade.

Segundo a DGS, houve um aumento de 11.963 infeções, em comparação com a semana anterior. Desta forma, a incidência de casos continua a crescer, a um ritmo de 18%, estimando-se uma média de 770 casos de infeção por covid-19 por cada 100 mil habitantes.

Quanto às mortes, foi reportado um decréscimo de 36 mortes, face aos últimos sete dias. Já o rácio de transmissibilidade R(t) fixa-se nos 0,99.

Em relação aos internamentos causados pelo vírus, em enfermaria, há descida em todas as regiões do país, exceto a do Alentejo, que representa uma subida diária de oito internados. Já em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), só o Algarve regista um aumento de um paciente internado, face ao dia anterior.

De notar que a região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza o maior número total de doentes internados: 453 em enfermaria e 31 em UCI. Segue-se o Norte, com 333 e 29, o Centro, com 319 e 19, o Alentejo, com 61 e 5 e o Algarve, com 59 e 3.

O relatório também inclui os dados sobre a cobertura vacinal contra a covid-19, como a vacinação iniciada, completa e de reforço por grupo etário.

Já se encontra disponível o Relatório de Situação Semanal de 11 de março, referente ao período compreendido entre os dias 1 e 7 de março.

