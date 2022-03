Autocarro com 20 passageiros despista-se e fica suspenso na beira de um precipício no Funchal

O acidente ocorreu perto das 15h, na Estrada Conde Carvalhal, quando o autocarro se despistou devido a uma colisão com uma viatura ligeira.





Depois de se despistar, um autocarro com 20 passageiros ficou apoiado apenas por uma árvore na beira de um precipício, nos arredores do Funchal. Quatro pessoas ficaram feridas, afirmou o Serviço Regional de Proteção Civil à agência Lusa.

O acidente ocorreu perto das 15h, na Estrada Conde Carvalhal, quando o autocarro se despistou devido a uma colisão com uma viatura ligeira. O autocarro estava a fazer a ligação entre o Funchal e a freguesia do Caniço, no concelho de limítrofe a leste.

Na sequência da colisão, o autocarro, que circulava no sentido ascendente, atravessou o murro de proteção da estrada, na zona do Pináculo, e ficou tombado sobre uma árvore do lado direito, na beira de um precipício sobranceiro à sede do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira.

De acordo com um vídeo do Diário de Notícias da Madeira, uma auto-grua pesada retirou o autocarro que ficou suspenso no muro.

"A informação que temos é que [os feridos] eram os dois passageiros da viatura ligeira, o condutor do autocarro e um passageiro", revelou o presidente do Serviço de Proteção Civil da Madeira, António Nunes, no local.

Contudo, o Diário de Notícias da Madeira apontou quatro feridos, sendo que todos eles foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. Já alguns dos restantes passageiros do autocarro sofreram escoriações.

Note-se que a maioria dos passageiros do autocarro era jovem, provavelmente estudantes que regressavam a casa depois das aulas.

Estiveram envolvidos no terreno cinco meios e 13 operacionais das corporações de bombeiros de Santa Cruz e Voluntários Madeirenses.