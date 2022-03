João Soares: "Não se faz política com meninos de coro"

Frontalidade é algo que não falta a João Soares, embora nos últimos tempos esteja bem mais contido. Numa entrevista feita a dois tempos, sempre num dos seus poisos preferidos, o Pão de Canela, na Praça das Flores, em Lisboa, fugiu tanto à questão mais quente da atualidade política, como a jovem que se sentou numa mesa ao lado e não queria revelar o seu país de origem: a Rússia. Também João Soares fugia de dizer o que pensa da posição do PCP sobre o ataque russo à Ucrânia. ‘Não dou tiros em ambulâncias, em pessoas que estão feridas ou caídas no chão’, foi o que acabou por dizer sobre o PC.

Por que se ofereceu para levar as malas de Macron, Guterres e do Papa Francisco a uma cimeira na Ucrânia?

Nem é preciso lá irem, basta anunciarem ou é ir só lá um, pelo menos. Que lá vá o Papa, isso tinha uma força incrível. Ainda por cima é um país muito católico. Não é só ortodoxos. Isso tinha um impacto brutal, além de que o Putin tem muito respeitinho à religião. Já pagou a renovação de uma série de igrejas. E vai à missa em Moscovo. Tenho pensado e observado com muita atenção aquilo que se tem estado a passar, e acho que ainda é tempo, até com algum conhecimento pessoal relativamente vasto, porque uma das coisas que fiz no Parlamento e que mais gosto pessoal me deram, foi estar envolvido na parte parlamentar da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE). Que cobre, entre outros, todos os países que saíram da antiga União Soviética. Com uma única exceção, curiosamente, o mais turístico, que é o Uzbequistão. Fiquei com essa lacuna cultural.

Não vos deixavam entrar no Uzbequistão?

Nunca houve iniciativas. Eu acabei por ser eleito vice-presidente e depois presidente da Assembleia Parlamentar. Isso deu-me a obrigação de passar por aqueles países, nomeadamente num que hoje está muito em voga, por razões que são compreensíveis. Conheci em pormenor o conflito da Geórgia com a Rússia, em 2008, precisamente quando tinha sido eleito presidente da Assembleia Parlamentar. Esse conflito da Geórgia também é interessante porque, de facto, não foi a Rússia que tomou a iniciativa do ataque e tinha uma relação especial com duas regiões consideradas formalmente separatistas da Geórgia, que são a Ossétia do Sul e a Abecásia, que são muito pequenas. Na Abecásia não se entrava com facilidade – eles tinham problemas com os georgianos – mas estive na fronteira, que é uma espécie de Côte d’Azur e foi muito usada como destino de férias pela nomenclatura soviética. Agora também deve ser um Freeport para outras coisas, mas é uma zona muito bonita no Mar Negro. E a Ossétia do Sul deve ser duas vezes o concelho de Sintra, numa zona montanhosa, sem riquezas nenhumas especiais. Quero dizer, não tem nem petróleo, nem ouro, nem nada. Aquilo é um conflito muito estranho. Mas a verdade é que eles declararam a independência da Geórgia, ao mesmo tempo que a Geórgia declarou independência da União Soviética, quando a URSS caiu. O homem da Geórgia, que conheço relativamente bem, foi eleito democraticamente Presidente e foi um tipo que fez obra, era um tipo iluminado. Ele estava convencido que tinha um ganho de causa em querer os territórios. Curiosamente tem uma semelhança com o que se está a viver agora: o ataque da Geórgia à Ossétia do Sul verifica-se na noite na véspera da abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, nessa altura em 2008. Curiosamente este ataque agora também tem lugar no momento dos jogos Olímpicos de Pequim, mas de inverno e no fim do Jogos.

Só que a Rússia depois invadiu a Geórgia com o argumento de que teria que defender a Ossétia do Sul.

Sim. Não vale a pena desviar a conversa... mas aquilo é apaixonante. Fui, enquanto presidente da Assembleia Parlamentar, com o anterior presidente – um conservador sueco –, com o secretário-geral americano e com o Nuno Paixão, que esteve sempre comigo neste processo, a Moscovo e depois a Tiblissi e aquilo foi muito interessante. Há poucos dias o Nuno Paixão descobriu uma fotografia que tinha sido publicada do primeiro encontro, na Bielorrússia, entre os ucranianos e os russos. Um dos russos era justamente um dos que nos recebeu quando nós fomos a Moscovo. No caso da Geórgia, ao contrário do que tem sido dito, a agressão não começa por ser russa. Pode ter havido alguma provocação dos serviços secretos, mas tenho a convicção, com a pretensão de não ser pateta, nem imprudente, que naquele caso foi o homem da Geórgia que avançou, convencido de que conseguia consolidar um facto consumado.

