Eduardo Paz Ferreira: "Vamos viver pior e os nossos filhos e netos ainda mais"

Paz Ferreira admite que ‘temos a obrigação de tentar ser otimistas’ perante tudo o que está a acontecer, mas reconhece que é ‘muito difícil porque não se vê força moral, nem política para corrigir os grandes problemas com que nos confrontamos’. Faz ainda uma análise aos resultados políticos, elogia Costa Silva e garante que quase foi à falência com a ida da mulher (Francisca Van Dunem) para o Parlamento.





Depois da pandemia, agora uma guerra. Vivemos momentos estranhos e difíceis...

Estranhos e difíceis é o menos que podemos encontrar para os qualificar. Vivemos tempos hediondos como nunca pensei assistir. Todas as pessoas que nasceram pós-guerra, como foi o meu caso, nasci em 1953, nunca pensaram que viriam a encontrar-se numa situação semelhante ao que se está a passar. O que se está a passar só me lembra o título de um livro que escrevi há uns anos: As crónicas de Anos de Chumbo, nessa altura, os anos de chumbo eram a troika, as medidas de austeridade, o desemprego, as dificuldades económicas. Nada disso foi corrigido e se, muitas dessas coisas tivessem sido corrigidas, talvez tudo teria sido melhor. Não teríamos tido a pandemia, ou pelo menos, nos termos em que tivemos. Seguimos com indiferença e com desinteresse em encarar os problemas reais e de os resolver, o que nos conduziu a isto.

Quase um precipício.

Parece um precipício. Não sei porquê mas, noutro dia, estava a pensar no que vai ser o futuro e parece-me evidente que os efeitos na economia vão ser terríveis. Muito provavelmente vai-se viver pior daqui por diante e as gerações que nos seguirem ainda vão viver pior. Lembrei-me de uma música muito antiga de Doris Day que se chamava Que Sera, Sera e era sobre uma criança que estava a falar com a mãe e perguntava-lhe o que iria acontecer quando crescesse, se ia ser bonita, se ia ser rica e a mãe responde: Que Sera, Sera, ou seja, o que for será. Estamos um pouco assim. Quando penso no futuro, a única coisa que tenho a certeza é que não vai ser nada de bom.

Com a evolução tecnológica e com o aumento da formação tudo indicava que as gerações futuras seriam mais favorecidas...

Essa ideia ruiu completamente. Temos a obrigação de tentar ser otimistas, de não nos deixarmos sucumbir, mas é muito difícil ser otimista nos nossos dias porque não se vê força moral, nem política para corrigir os grandes problemas com que nos confrontamos. A Europa nunca mais vai ser a mesma, o que quer que aconteça em torno da Ucrânia. Não sou capaz de fazer futurologia, mas tendo em conta a destruição que já foi provocada, mais a enorme tensão que existe naquela zona da Europa Central com os países a sentirem-se inseguros e a tentarem entrar para a União Europeia de qualquer forma. A União Europeia teve bastante culpa na forma precipitada e pouco cuidadosa como fez o alargamento a Leste. Claro que houve uma razão estratégica, mas com a queda do muro de Berlim, a União Europeia aceitou a entrada de países que não tinham condições mínimas para serem membros. Não tinham economicamente, mas sobretudo não tinham qualquer tradição democrática, nem qualquer respeito pelos direitos humanos. A única preocupação particularmente da Alemanha foi repor a sua grande zona de influência e tornar cada vez mais a Europa numa Europa alemã. Para usar a velha expressão de Thomas Mann, o problema da Alemanha era nunca saber se queria ser uma Alemanha europeia ou ser uma Europa alemã.

A Alemanha dita sempre as regras e viu-se agora no caso das sanções...

Em teoria, ao longo das décadas havia o eixo franco-alemão que mandava um pouco na União Europeia, mas era um pouco fictício. A França dava algum charme, mas nunca teve o poder que a Alemanha teve. Essa entrada muito precipitada desses países criou condições para o aparecimento de figuras como Orbán e todos aqueles presidentes de extrema-direita e, por outro lado, houve uma grande preocupação em ajudar a reconstrução económica da Rússia, da antiga União Soviética. Era compreensível só que foi feito de uma forma totalmente desastrosa. Essa tarefa foi totalmente entregue ao Fundo Monetário Internacional e foi criado um banco para apoiar o seu desenvolvimento, onde passaram alguns nomes de enorme qualidade, como o de João Cravinho, por exemplo. O Fundo Monetário fomentou uma forma de liberalismo extremo que conduziu ao aparecimento de todos estes oligarcas que estão agora um pouco mais incomodados, mas que fizeram fortunas à custa de privatizações em condições totalmente ruinosas para o património do Estado e com bancos a funcionarem em situações de ilegalidade, de operações de branqueamento. Instalou-se na Rússia toda a espécie de defeitos.

