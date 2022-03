Cadáver encontrado a boiar no rio Mondego

O corpo de um homem foi retirado este sábado de manhã do rio Mondego, em Coimbra e o caso está já ser investigado pelas autoridades.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, citado pela agência Lusa, adiantou que o alerta para um corpo a boiar no leito do rio, entre a ponte pedonal Pedro e Inês e a ponte de Santa Clara, foi dado pouco depois das 9h.

O corpo foi retirado da água pelos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra e sujeito a manobras de reanimação, mas sem sucesso.

Ao local, foi chamada a PSP e a Polícia Judiciária, que procede a averiguações.