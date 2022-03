Rainha pode faltar a memorial do marido por recusar aparecer em cadeira de rodas

Há seis meses que a monarca não é vista no Castelo de Windsor nos habituais passeios com os amigos de quatro patas.





A rainha Isabel II voltou a dar que falar. Depois de ter anuncionado que não estará presente nas celebrações do Dia da Commonwealth, dia 14 deste mês, na Abadia de Westminster, a monarca poderá falta também ao memorial de homenagem ao príncipe Filipe, que morreu no dia 9 de abril de 2021, marcado para dia 29. Mas porquê a recusa?

A rainha poderá faltar ao evento do seu falecido marido por não querer aparecer em público numa cadeira de rodas, avança o Daily Mirror. E só há uma forma de a monarca aparecer: se tiver força suficiente para conseguir estar de pé com a ajuda da sua bengala, diz o mesmo jornal.

Note-se ainda que o The Mail on Sunday assegura que fontes seguras do palácio real afirmam que Isabel II deixou de passear os seus cães pelo mesmo problema: por não conseguir andar. Há seis meses que a monarca não é vista no Castelo de Windsor nos habituais passeios com os amigos de quatro patas.