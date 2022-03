Ataque a edifício residencial em Kiev faz um morto

Um edifício residencial na capital da Ucrânia com nove andares foi esta madrugada atacado pelas tropas russas, matando uma pessoa. Outros três civis foram transportados para o hospital.

As chamas já foram extintas e um total de 63 pessoas foram retiradas do edifício, avança a televisão NEXTA e o jornal The Kyiv Independent.

Os Serviços de Emergência tinham indicado anteriormente que quatro pessoas tinham sido resgatadas do prédio, situado no bairro de Obolon, mas que ainda estavam a avaliar o grau dos seus ferimentos. Também os serviços de emergência disseram que o edifício tinha sido danificado “devido ao impacto de um objeto não identificado”.

⚡️UPDATE: The State Emergency Service now says one person was killed in the early morning shelling of the apartment block in Kyiv, not two as it earlier reported. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022

Note-se ainda que a mulher grávida que ficou ferida há alguns dias, vítima de bombardeamentos russos a uma maternidade de Mariupol, não conseguiu sobreviver. A mulher, tal como o bebé, morreram nas últimas horas.

AP images of a pregnant woman being rushed to an ambulance after Russia bombed a maternity hospital in Mariupol where she was meant to give birth shocked the world. @AP has learned that the woman and her baby have died.https://t.co/yZPZwgbLz8 — The Associated Press (@AP) March 14, 2022

Desde o início da guerra, 90 crianças morreram. A informação é avançada pelo gabinete do procurador-geral da Ucrânia, que divulgou esta segunda-feira um comunicado.

“O maior número de vítimas foi registado em Kiev, Kharkiv, Donetsk, Chernihiv, Sumy, Kherson, Mykolayiv e na região de Zhytomyr”, pode ler-se no documento, citado pela Sky News.