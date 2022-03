Pedro Nuno Santos sobre aumento dos combustíveis: "Nós estamos atentos. Estamos a tentar estudar as melhores medidas"

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, afirmou esta segunda-feira que o Governo está a tentar “estudar as melhores medidas” para combater a subida dos preços dos combustíveis e adiantou que o Executivo irá reunir esta semana com o setor do transporte de mercadorias.

“Nós estamos atentos. Estamos a tentar estudar as melhores medidas”, disse o ministro, em declarações aos jornalistas à margem da inauguração da exposição comemorativa do 77.º aniversário da TAP, no Museu do Ar, situado em Sintra.

“Não há milagres e temos todos de entender que percebendo e estando conscientes das dificuldades que os nossos transportadores estão a sentir, que as possibilidades de o Estado resolver não são ilimitadas e, por isso, nós vamos tentar encontrar soluções. Vamos fazer esse esforço e temos reuniões marcadas com associações que representam o setor e é com elas que vamos trabalhar”, continuou.

Nuno Santos, ainda assim, quis reforçar a mensagem de que o Governo tem feito ”um grande esforço” sobre o aumento dos combustíveis.

“Quando nós puxamos a manta, estamos a descobri-la noutro sitio. E a verdade é que, em matéria de financiamento, estamos a passar todos coletivamente por uma dificuldade e, por isso, temos de ser muito cautelosos quando tomamos medidas que têm impacto financeiro e orçamental como é evidente”, completou.

A Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas (ANTP) adiantou, em comunicado, que a reunião será na quarta-feira.

“Após muita insistência por parte da ANTP, fomos contactados durante o dia de ontem, para sermos recebidos na próxima quarta-feira pelo Secretário de Estado das Infraestruturas, a fim de apresentarmos e discutirmos propostas a serem tomadas com efeitos imediatos que permitam aliviar a pressão sentida na tesouraria das empresas do nosso setor”, pode ler-se.