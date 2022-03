Último comboio para os quartos-de-final da Liga dos Campeões

Manchester City, Real Madrid, Bayern Munique e Liverpool. Para já, estas são as quatro equipas que têm garantida a presença nos quartos-de-final da Champions. Mas até quarta-feira os 8 finalistas desta edição da prova vão ficar conhecidos.

O Benfica terá o jogo decisivo em Amesterdão ainda antes (15 de março). Depois do empate a duas bolas frente ao Ajax, na primeira mão dos oitavos-de-final, disputados na Luz, os encarnados chegam à Holanda com a eliminatória em aberto.

E curiosamente é depois de um novo empate (1-1), desta vez contra o Vizela, na última sexta-feira, a contar para a 26.ª jornada da Liga portuguesa, que o Benfica volta a defrontar o campeão holandês. Na primeira mão recebeu o Ajax, recorde-se, após o empate (2-2) diante do Boavista.

Desde que rendeu Jorge Jesus, Nélson Veríssimo conta com 14 jogos disputados para todas as competições. Soma apenas seis vitórias, além dos cinco empates e três derrotas.

Com a época cada vez mais comprometida, a passagem para os quartos-de-final serviria como uma brisa fresca num dia de verão, apesar de a prova adivinhar desafios cada vez mais hercúleos daqui para a frente.

Tal como o Benfica, também o Manchester United decide o seu futuro na competição esta terça-feira.

A equipa dos portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot vai receber o Atlético de Madrid de João Félix depois do empate (1-1) registado na capital espanhola. Ambos chegam a este desafio depois de terem vencido o último jogo nas respetivas ligas (Tottenham e Cádiz).

Já na quarta-feira acende-se a luz em solo italiano, com a Juventus a defrontar o Villarreal depois do empate (1-1) alcançado em Espanha.

No mesmo dia, o Chelsea, atual detentor do troféu, tentará apurar-se para os oitavos, frente ao Lille, chegando a França com uma vantagem confortável, depois do 2-0 carimbado no duelo da primeira mão.

De notar que o clube inglês atravessa um período conturbado. Na quinta-feira, o Governo britânico anunciou novas sanções contra vários empresários russos, incluindo Roman Abramovich, proprietário do Chelsea desde 2003 e cujos bens estão congelados.

Depois da invasão russa à Ucrânia, também a Three, o patrocinador das camisolas do clube londrino, suspendeu “temporariamente” a sua ligação ao clube.

Já este sábado, foi emitido um comunicado a informar que a direção da Premier League desqualificou Roman Abramovich como diretor do clube.

Entretanto, este domingo, Petr Cech, diretor técnico dos blues, admitiu que a situação no clube é muito complicada e “continuam a decorrer conversações para que o clube encontre uma forma de poder terminar a temporada”. “As coisas estão tão loucas que tudo por mudar da noite para o dia”, admitiu à cadeia televisiva Sky Sports, antes do encontro frente ao Newcastle, da 29ª jornada da Premier League, que os blues venceram por 1-0.