Jussie Smollett transferido para a ala psiquiátrica da prisão em Chicago

Jussie Smollett está preso numa ala psiquiátrica de uma prisão de Chicago, nos Estados Unidos, e a família não parece estar de acordo com esta mudança.

O ator de 39 anos, conhecido pelo seu papel na série televisiva "Empire", está a prestar tempo na prisão de Cook County, depois de ter sido condenado a cinco meses de pena de prisão por encenar um crime de ódio contra si próprio. Segundo o irmão Jocqui Smollett, Jussie foi colocado na ala psiquiátrica devido a uma determinada documentação.

De acordo com a documentação, Jussie é um perigo para si mesmo, uma vez que corre o risco de se autoflagelar. Esta informação, disse o irmão na rede social Instagram, está apresentada à entrada da sua cela.

"Quero deixar claro às pessoas que ele não está de forma alguma em risco de se autoflagelar e ele quer que as pessoas saibam que ele é muito estável, muito forte, muito saudável e pronto para enfrentar o desafio que acabou por ser colocado contra ele", disse Jocqui na publicação do Instagram, citado pelo site Page Six, ao assinalar que "isto não está certo" e que a situação "é uma completa falta de justiça", que traz "raiva".

Segundo declarações da prisão norte-americana, Jussie Smollett foi transferido para a ala psiquiátrica porque é uma das áreas da prisão onde estão alocados reclusos considerados altas figuras de sociedade.

"O Sr. Smollett não está detido na solitária", garantiu o gabinete do xerife do condado de Cooks na declaração citada pela imprensa norte-americana, depois de terem sido avançadas informações que indicavam que o ator estava preso na solitária. O confinamento do recluso numa solitária foi abolido da prisão de Cook County em 2016, afirmou o gabinete, que ainda acrescentou que qualquer alegação de que Jussie está a ser detido dessa forma é falsa".

O xerife ainda explicou que Smollett tem acesso ao telefone, a ver televisão e ainda a "interagir com as pessoas".

"Estes protocolos são utilizados rotineiramente para indivíduos ordenados em custódia protetora que podem estar potencialmente em risco de serem prejudicados devido à natureza das suas acusações, à sua profissão, ou ao seu estatuto digno de nota", esclareceu ainda a declaração.

Jussie Smollett foi considerado culpado de cinco acusações de conduta criminosa, após um julgamento de oito dias, decorrente da agressão encenada de 2019.

O ator alegou ter sido vítima de um ataque racista e homofóbico em Chicago, em 2019. Mais tarde, foi revelado pelos investigadores que Jussie conspirou o ataque com dois irmãos, porque estava descontente com o seu salário, que recebia por participar no elenco de "Empire".