Rui Rio testa positivo à covid-19 e falta ao Conselho de Estado

Rui Rio testou esta segunda-feira positivo à covid-19, anunciou o partido num comunicado enviado às redações. O diagnóstico impediu o presidente do Partido Social Democrata (PSD) de estar presente no Conselho de Estado, que teve início pelas 15h20, para abordar a questão da guerra na Ucrânia.

A mesma nota informa ainda que o social-democrata estará ausente do "Conselho Nacional do partido, agendado para hoje à noite", no Centro de Arte de Ovar, embora o evento vá decorrer na mesma, embora "sem a presença do presidente".

Segundo uma fonte do PSD, citada pela agência Lusa, Rui Rio estaria com sintomas ligeiros já desde o fim-de-semana, tendo decidido, já em Lisboa, realizar um teste antes de participar na reunião do Conselho de Estado, tendo esse teste dado positivo.

Além de falhar esta reunião e o Conselho Nacional do PSD, Rio fica impedido de estar "presente nas reuniões da Comissão Permanente da Assembleia da República, que se realizam amanhã e quarta-feira", uma vez que tem de permanecer em isolamento durante os próximos sete dias.