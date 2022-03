Guerra "sairia mais cara ainda" se os países não apoiassem a Ucrânia, diz Gomes Cravinho

João Gomes Cravinho disse esta segunda-feira que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia "sairá cara a todos", incluindo Portugal, mas que "não dar esse apoio sairia mais caro ainda".

"Uma coisa é certa: esta guerra sairá muito cara a todos, incluindo infelizmente também para a economia portuguesa. (...) O importante nesta fase é darmos o apoio que é necessário dar à Ucrânia porque não dar esse apoio sairia mais caro ainda", referiu o Ministro da Defesa nacional.

O governante encontrava-se a falar aos jornalistas no Centro de Informação Geoespacial do Exército, em Lisboa, quando foi questionado sobre a proposta do Alto Representante da UE para a Política Externa aos chefes de Estado e de Governo para duplicar o financiamento de armamento para a Ucrânia, com 500 milhões de euros suplementares.

Questionado sobre se esse valor, no caso de Portugal, poderia ascender aos 20 milhões de euros - sendo que a atual contribuição nacional se situa entre os 8 e os 10 milhões - Gomes Cravinho afirmou que essa é uma matéria a ser estudada e que ainda não há "dados concretos".

Já quanto aos portugueses que têm vindo a partir de forma voluntária para combater na Ucrânia, o ministro considerou: "ex-militares são ex-militares portanto não acompanhamos aquilo que fazem com as suas vidas e obviamente militares no ativo estão proibidos de se deslocar para Ucrânia".

João Gomes Cravinho remeteu para o Ministério dos Negócios Estrangeiros mais informações sobre eventuais cidadãos portugueses que possam estar na base militar de Yavoriv, bombardeada pela Rússia no domingo.

"Eu não tenho uma informação, isto é matéria do Ministério de Negócios Estrangeiros, não é matéria do Ministério da Defesa, o que posso dizer é que o governo português desaconselha vivamente qualquer deslocação para a Ucrânia nesta fase, qualquer que seja a razão", disse.