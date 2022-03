O mistério em torno de Alina Kabaeva

É recordada como uma das ginastas de maior sucesso da Rússia. Após reformar-se do ‘universo’ desportivo, foi modelo, dedicou-se a uma carreira política e encabeçou algumas das empresas de grandes órgãos de comunicação do país. Agora, tem sido um dos nomes mais falados da imprensa internacional devido à alegada relação que mantém com Putin.





A verdade é que a vida privada de Vladimir Putin esteve sempre ‘trancada’ num grande cofre do qual apenas o presidente russo e alguns fiéis detêm a chave. O pouco que se sabia até hoje e com veracidade é que tem duas filhas – Maria Vorontsova, de 36 anos e Katerina Tikhonova, de 35 – do seu casamento com a ex-hospedeira de bordo Lyudmila Putina, com quem esteve casado entre 1983 e 2013. «Tenho uma vida privada na qual não permito interferência», admitiu o presidente russos em várias entrevistas quando interrogado sobre o mistério que rodeia o seu «universo» privado.

Contudo, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a figura de Putin «saltou» para a imprensa internacional e começaram a espalhar-se notícias íntimas e até confidenciais sobre o presidente russo. Dentro desse espetro, o nome que se tem feito ouvir é Alina Kabaeva, suposta companheira de Putin. Apesar de se saber que os dois se conheceram em 2001, só desde 2008 é que se especula que o coração do líder russo estivesse ocupado por aquela que é considerada uma das atletas de maior sucesso da ginástica rítmica daquele país. Nessa altura, Alina começou a ser nomeada de «primeira-dama secreta». Mas, afinal, quem é esta mulher que terá conquistado o coração de Putin?

Quem é Alina Kabaeva?

Nascida em Tashkent, capital do Uzbequistão, em 1983, Kabaeva tem 38 anos. Filha de um famoso futebolista soviético, começou a praticar ginástica artística com apenas 6 anos e, apesar dos seus professores a chamarem de «gorda» e «inadequada» para o desporto, não desistiu do seu sonho: dedicou-se aos treinos até se tornar uma das campeãs mais premiadas do país.

Aos 12 anos mudou-se para Moscovo, estreando-se de seguida nos ‘tapetes’ da ginástica rítmica. Nos Jogos Olímpicos de 2000, que decorreram em Sydney, conquistou a medalha de bronze e, quatro anos depois, conquistou o ouro em Atenas. Estas foram apenas duas das 37 medalhas que somou ao longo da sua carreira desportiva que terminou em 2007.

Considerada «a mulher mais flexível da Rússia», além do desporto, Alina também se tornou famosa enquanto modelo, já que foi a protagonista de inúmeras campanhas publicitárias, testemunho de marcas importantes e foi frequentemente convidada para programas de televisão. Em 2011, ‘espantou’ o mundo com um vestido de ouro no valor de 33 mil dólares na capa da Vogue russa e, nos anos seguintes, foi capa de diversas revistas masculinas, tais como a Maxim, a GQ e ainda a Playboy.

Depois de ter «abandonado» o mundo desportivo, dedicou-se a uma carreira política. Entre 2007 e 2014, a modelo juntou-se ao partido Rússia Unida, ocupando um lugar no nível inferior do parlamento russo, a Duma. Em 2014, assumiu ainda a liderança da maior holding de media pró-Kremlin do país – o National Media Group – enquanto participou, ao mesmo tempo, na gestão de outros meios de comunicação: Alina deteve uma quota maioritária no jornal Izvestia, controlado por Yuri Kovalchuk, um fiel amigo de Putin.

Alina e Putin

Acredita-se que a relação entre a ex-ginasta e o presidente russo tenha começado antes do divórcio com Aleksandrovna. Apesar de não existir nenhuma confirmação oficial, os rumores «persistentes» falam de um casamento secreto com Alina, celebrado com um ritual ortodoxo com pouquíssimos convidados. O primeiro a dar a notícia em 2008 foi o jornal russo Moskovsky Korrespondent.

Contudo, o Kremlin negou imediatamente as alegações e o jornal acabou por ser fechado. Um «aviso» que de nada valeu, já que em 2013, com o anúncio do divórcio de Putin, a atleta era, aos olhos de todos, a principal razão para o sucedido. Seguiram-se, apesar de poucas, aparições públicas de ambos juntos, embora nada que pudesse confirmar o namoro ou o casamento. Alguns meios de comunicação relataram, porém, que Alina foi vista várias vezes com uma aliança de matrimónio.

Segundo a publicação norte-americana Page Six, pensa-se que, neste momento, a alegada amante de Putin permanece em segurança na Suíça com os seus quatro filhos: o mais velho de 13 anos, uma menina de 10 e dois gémeos, de sete, todos nascidos na Suíça. «Enquanto Putin realiza o seu ataque à Ucrânia, atacando cidadãos inocentes e causando uma crise de refugiados, a sua família está escondida num chalé privado e muito seguro, algures na Suíça, pelo menos por enquanto, como nos disse uma fonte», explicou o jornal.