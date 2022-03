Repetição das eleições no círculo da Europa teve mais eleitores

No formato presencial foram contados 152 votos nas 34 mesas, ou seja mais 36 votos do que em janeiro.





A repetição das eleições legislativas no círculo eleitoral da Europa, que decorreu no fim de semana em formato presencial, em 34 embaixadas e postos consulares, teve uma maior participação dos eleitores do que em janeiro.

De acordo com a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, este ato eleitoral contou com a participação de 152 eleitores, uma diferença de 36 votos em comparação com os 116 contados na eleição de janeiro. Note-se que estavam inscritos nas assembleias de voto para voto presencial 400 eleitores.

A estes votos, somam-se ainda os votos por via postal, dos quais já chegaram a Portugal mais de 20 mil boletins. Berta Nunes relembra que só serão contabilizados os votos recebidos até 23 de março, que venham acompanhados da cópia do cartão de cidadão.

Na semana passada, o presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa, Pedro Rupio, tinha alertado, em declarações ao i, para um possível aumento da abstenção nesta repetição do ato eleitoral, por causa dos atrasos na receção dos boletins de voto relatados pelos eleitores na diáspora.

Cenário que a secretária de Estado afastou, admitindo contudo que os prazos sejam mais apertados. “Sabemos que todos já foram entregues nos correios. Não temos a certeza se toda a gente já recebeu o seu voto e fazemos, por isso, um apelo a todos os portugueses que votem”, afirmou, salientando que havia uma primeira informação de que os votos enviados depois do dia 12 já não seriam válidos, mas que a Comissão Nacional de Eleições (CNE) deliberou que esse não pode ser um motivo para invalidar o voto e, portanto, os emigrantes podem votar até que o voto possa chegar até dia 23.