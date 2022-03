PSP quer usar agentes como 'mão de obra'

O segundo-comandante distrital da Polícia de Segurança Pública de Faro, intendente Carlos Miguel Domingues Anastácio, apelou aos comandantes daquele distrito, de acordo com um e-mail ao qual a agência Lusa teve acesso, que aliciem e usem “a magistratura de influência” junto dos agentes da força de segurança para que estes realizem as obras das instalações que vão albergar duas equipas do Corpo de Intervenção (CI).

O órgão de informação anteriormente referido já veiculou que a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP) enviou um ofício ao diretor nacional da PSP a manifestar “repúdio pelo conteúdo” do email e pedir que a vontade do comando distrital de Faro não seja cumprida.

No email, o segundo-comandante distrital da PSP de Faro explicou aos comandantes que a partir de 13 de junho duas equipas do CI devem ficar alojadas em Lagos e, partir de 1 de julho, uma equipa do CI deverá ficar em Tavira.“A mão de obra será preferencialmente dentro do vosso efetivo, que deverão aliciar usando a vossa magistratura de influência”, apelou. “Isto também se aplica a pequenas reparações nas outras instalações”.