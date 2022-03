Cadáver de jovem encontrado junto à Boca do Inferno

O corpo de um jovem de 25 anos foi encontrado numa zona rochosa junto à Boca do Inferno, em Cascais.

O alerta foi dado pouco antes das 8h por populares que avistaram o corpo e informaram as autoridades.

No local estiveram elementos da Polícia Marítima de Cascais, dos Bombeiros Voluntários de Cascais e do INEM.

À chegada ao local, o cadáver, que as autoridades apuraram ser de um jovem de 25 anos, foi removido da zona rochosa pelos bombeiros e o óbito foi declarado no local pela equipa médica do INEM, segundo um comunicado da Autoridade Marítima.

O corpo foi depois transportado por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Parede para o Instituto de Medicina Legal da Guia, em Cascais.

A Polícia Judiciária também esteve no local para efetuar diligências e investigar as circunstâncias do ocorrido.