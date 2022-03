Jornalista russa que mostrou cartaz contra a guerra foi libertada

A jornalista russa que protestou contra a guerra no Canal 1 e que esteve 24 horas desaparecida, foi esta terça-feira ouvida em tribunal, em Ostankino, Moscovo, e já foi libertada, escreve a Agence France-Presse. A justiça russa, contudo, decretou o pagamento de uma multa à jornalista de 20 mil rublos (cerca de 238€).

Note-se que Marina Ovsyannikova estava acompanhada do advogado bielorusso Anton Hashynsk, que tem licença para poder exercer a sua profissão na Rússia.

O tribunal, segundo escreve o Novaya Gazeta, considerou que foi cometida uma “infração administrativa” e que a jornalista organizou o protesto sem o coordenar com a direção daquele orgão de comunicação social.

Max Seddon, jornalista no Financial Times em Moscovo, publicou um Tweet em que diz que Marina Ovsyannikova será condenada no máximo a dez dias de prisão.

After going dark for nearly 24 hours, Marina Ovsyannikova has surfaced in court, where she's facing a misdemeanor charge for her protest on Channel One.



Crucially, it's not under the new "fake news" law – so the most she can get is 10 days in jail.https://t.co/nFV7aPFaPQ