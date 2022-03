Jovens entre os 12 e os 15 anos sob custódia após esfaqueamento de adolescente de 13 anos

Um grupo de cinco jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 15 estão atualmente sob custódia depois de um outro rapaz, de 13 anos, ter sido esfaqueado, em Inglaterra.

De acordo com a BBC, três dos rapazes, de 12, 14 e 15 anos, foram detidos por suspeitas de causarem, intencionalmente, lesões corporais graves. Os outros dois, com 13 e 14 anos, foram presos por acusações semelhantes, incluindo ferimentos intencionais e poss de faca.

A polícia de Sussex, condado localizado no sul do país, foi chamada para Chapel Road, em Worthing, pelas 16h45 do passado domingo. A inspetora chefe da polícia se Sussex, Sarah Leadbeater, referiu que "como pai e mãe" entende o "porquê de a comunidade local estar tão preocupada com o incidente".

A inspetora tem lidado com casos de violência juvenil num passado recente e afirma, segundo a BBC, que "atacar a violência juvenil” continua a ser a sua prioridade.

As autoridades afirmam ainda que marcarão uma maior presença em Worthing à medida que as investigações prosseguem e pediu que não se especule nem se compartilhe os nomes dos jovens nas redes sociais. O incidente, diz a polícia, está a ser tratado como um ato isolado.