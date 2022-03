Torre Eiffel ganha 6 metros de altura

Segundo a Reuters, na terça-feira, a Torre Eiffel, na capital francesa, cresceu seis metros após ter sido instalada uma nova antena no topo de rádio digital, que foi transportada por um helicóptero até uma base no topo do monumento parisiense.

A torre passa agora a medir 330 metros de altura.

Vários funcionários instalaram a antena numa operação (preparada durante um ano) que durou menos de 10 minutos a ser concluída.

Segundo a mesma agência, a antena de rádio agora instalada “vai cobrir a região administrativa da Île-de-France num raio de 70 quilómetros no espaço de um ano, o tempo necessário para realizar testes e efetuar procedimentos de autorização”. Além disso, deverá “melhorar a cobertura territorial na Île-de-France”.

A torre construída por Gustave Eiffel, em Paris, tem sido utilizada para transmissões há mais de 100 anos. Contudo, à medida que as antenas de rádio vão envelhecendo, são substituídas. Por isso, esta é uma operação que já aconteceu diversas vezes.

Este ano, o monumento completa 133 anos. Recorde-se que durante quatro décadas, chegou mesmo a ser o edifício mais alto do mundo. Em 1929 perdeu o título para o Chrysler Building, construído em Nova Iorque.