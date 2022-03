Francisco J. Marques detido por violência doméstica

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, foi detido, esta terça-feira, pela Polícia de Segurança Pública (PSP) por um crime de violência doméstica, na sequência de um mandado judicial, segundo o Correio da Manhã,

O dirigente dos 'dragões' já foi presente a primeiro interrogatório judicial, adiantou a CNN Portugal, tendo sido decretada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

Sublinhe-se que Francisco J. Marques voltou assim ao tribunal, depois do processo cível interposto pelo Benfica, no caso da divulgação de emails do clube da Luz. Este caso está sob recurso, no entanto, o diretor de comunicação do FC Porto foi condenado na primeira instância, em junho de 2019, ao pagamento de dois milhões de euros.