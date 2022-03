Kylie Jenner diz que pós-parto "não tem sido fácil"

A socialite abriu-se com os seus fãs, através das histórias na rede social Instagram, ao revelar que está a ser "muito difícil", mais para si do que para a filha Stormi, que recebeu um irmão, aos três anos.





Seis semanas depois de ter dado à luz ao segundo filho com o rapper Travis Scott, Kylie Jenner admitiu que o "pós-parto não tem sido fácil".

A socialite abriu-se com os seus fãs, através das histórias na rede social Instagram, ao revelar que está a ser "muito difícil", mais para si do que para a filha Stormi, que recebeu um irmão, aos três anos.

Desta vez, o pós-parto do filho Wolf tem sido esgotante a nível mental, físico e espiritual, apontou Kylie, ao dizer que queria falar sobre as suas lutas porque entende que as outras mães podem ir à internet e sentir a "pressão" para voltarem à vida antes do nascimento do bebé.

Para a socialite, conseguir fazer exercício físico tem sido uma luta diária. No entanto, deu a volta à sua preguiça, ao mostra-se nas histórias do Instagram a andar numa passadeira. "Eu estou aqui e já me sinto melhor", disse Kylie, deixando uma mensagem: "Não há problema em não estar bem".