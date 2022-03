Daniel Radcliffe aparece em público com a namorada

Demorou, mas Daniel Radcliffe fez esta segunda-feira à noite a sua primeira aparição numa passadeira vermelha com a sua namorada, Erin Darke, em quase oito anos de namoro.

Radcliffe, que entra na comédia "The Lost City", juntamente com Sandra Bullock, Channing Tatum e Brad Pitt, usou uma camisa com padrão de botões da marinha com calças a condizer e um casaco a negro casual para o evento. Erin estava vestida de preto e branco, e com botas verdes.

Radcliffe, de 32 anos, e Darke, 37, conheceram-se durante as filmagens do filme "Kill Your Darlings", no qual têm uma cena de sexo.

"Será uma história infernal um dia para contar aos nossos filhos o que os nossos personagens fazem um com o outro", disse a estrela de Harry Potter à revista People, em 2019.