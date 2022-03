Manipulação dos Media na tragédia ucraniana

As forças políticas de ambos os lados são imensamente influenciadas por oligarcas e outros oportunistas que estão preocupados com uma estratégia de longo prazo de acumular mais riqueza e consequentemente mais poder. Eles não têm piedade ou pensamento pelos sofrimentos das pessoas comuns que agora fogem ou resistem corajosamente a uma insanidade.





Por Roberto Cavaleiro,

Às 21 horas do dia 14 de Março, a SIC Poligrafo transmitiu um documentário que mostrava clips de cenas deliberadamente editadas do terrível conflito russo-ucraniano. Ao mesmo tempo, um comité internacional de verificadores de fatos publicou uma lista abrangente de outras informações erradas em https://ukrainefacts.org/, que incluía informações fornecidas pelo jornal diário Haaretz sobre ao uso de fotografias tiradas durante a opressão israelita ao povo palestino, que foram alteradas para parecerem tiradas na Ucrânia.

Particularmente desconcertantes são os cenários de guerra ao estilo de Hollywood, onde os actores são vistos a serem maquilhados para mostrarem sangue e feridas abertas antes de realizar acções heróicas em armazéns abandonados que foram transformados em hospitais, clínicas e infantários. Num exemplo, uma modelo conhecida pelo seu papel em anúncios de roupas de maternidade é retratada como uma vítima numa maca durante um bombardeio.

A maior parte desta manipulação é atribuída a fontes ucranianas e depois divulgada através das redes sociais. Provavelmente a unidade de propaganda do temido destacamento de operações especiais neonazis AZOV da Guarda Nacional da Ucrânia é responsável por algumas das coisas mais sombrias e fez uso de material captado em 2014, quando o seu regimento recapturou Mariupol ao movimento separatista pró-russo. Esta acção incluiu o assassinato e a tortura de civis que ainda está ser investigado pela comissão de crimes de guerra da ONU. Em 2018, os EUA bloquearam toda a ajuda financeira e militar adicional ao AZOV e a outros elementos fascistas da Ucrânia, mas agora retomaram o seu apoio. Os russos são igualmente hábeis por meio das suas agências de inteligência em subscrever a guerra de mentiras, embora a sua distribuição digital tenha sido limitada pelas sanções impostas.

As forças políticas de ambos os lados são imensamente influenciadas por oligarcas e outros oportunistas que estão preocupados com uma estratégia de longo prazo de acumular mais riqueza e consequentemente mais poder. Eles não têm piedade ou pensamento pelos sofrimentos das pessoas comuns que agora fogem ou resistem corajosamente a uma insanidade. Todas as guerras são afrontas obscenas às culturas civilizadas, mas o que é ameaçador neste novo estilo de conflito do século XXI é a presciência de um apocalipse. Os corações não podem mais bater e as mentes não podem mais pensar se a elitista Nova Ordem Mundial estiver habilitada por padrão a impor o seu destino desejado sobre nós.