Diana "desatou a rir" quando Carlos a pediu em casamento

O príncipe Carlos e a princesa Diana ficaram noivos em 1981, após pouco mais de dez encontros. Talvez por isso o pedido de casamento do filho da Rainha Isabel II tenha sido, ao que consta, tão pouco romântico.

A resposta de Diana à pergunta de Carlos viria a ser afirmativa, mas a sua reação não deixou de ser inusitada. Segundo o segundo o jornal britânico Mirror, Lady Di, como é comummente chamada, desatou a rir às gargalhadas quando aquele que viria a ser o seu marido pediu a sua mão.

O pedido do príncipe, que tinha na altura 32 anos, foi feito no Castelo de Windsor, o que acabou por apanhar Diana, com apenas 19 anos, de surpresa.

Ingrid Seward, editora da Majesty Magazine e especialista na Casa Real britânica, revelou, no documentário 'Charles and Di: The Truth Behind Their Wedding', que o pedido foi feito num dos quartos de crianças do Castelo de Windsor, o que também pode ter aumentado a pressão e contribuído para o nervosismo da futura princesa.

"Acho que provavelmente foi por causa dos nervos. Não achou o pedido mais romântico de sempre, mas teve o pedido", sublinhou a especialista, lembrando que Diana "desatou a rir" no momento.

Recorde-se que Carlos e Diana, que morreu na sequência de um acidente de carro em Paris, em 1997, estiveram casados entre 1981 e 1996 e tiveram dois filhos, William e Harry.