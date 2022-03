Sismo de magnitude de 7.3 atinge Fukushima no Japão

A costa de Fukushima, no norte do Japão, foi atingida, esta quarta-feira, por um sismo de magnitude 7,3 na escala de Richter. As autoridades japonesas já emitiram um alerta de tsunami.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o abalo ocorreu a uma profundidade de 60 quilómetros, tendo sido a cidade de Fukushima o epicentro do sismo. Esta cidade já sofreu um desastre nuclear, em 2011, devido a um sismo de magnitude de 9.0.

Não há conhecimento de vítimas até ao momento. Segundo à agência AFP, foram sentidas várias réplicas e cerca de dois milhões de habitações estão sem eletricidade, provocado pelo forte abalo.

Já estão a ser partilhados vídeos nas redes sociais do momento em que Fukushima tremeu.

