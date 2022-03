NATO reitera que não tem "quaisquer planos para fazer avançar tropas" na Ucrânia

“Os aliados estão unidos no que diz respeito ao facto de a NATO não avançar com forças no terreno ou no espaço aéreo da Ucrânia“, disse Jens Stoltenberg, em declarações aos jornalistas.





Os aliados não querem pôr tropas da Aliança Atlântica na Ucrânia, disse esta quarta-feira Jens Stoltenberg, secretário geral da NATO, depois da reunião dos ministros da Defesa.

“Os aliados estão unidos no que diz respeito ao facto de a NATO não avançar com forças no terreno ou no espaço aéreo da Ucrânia“, disse, em declarações aos jornalistas. Stoltenberg acredita que “o sofrimento humano” na Ucrânia poderia piorar caso a NATO mudasse de ideias e intervisse militarmente contra a Rússia. “Não temos qualquer planos para fazer avançar tropas da NATO no terreno da Ucrânia“, frisou.

Assim, Jens Stoltenberg voltou a pedir a Vladimir Putin que retire as forças militares da Ucrânia e avance “para a diplomacia, dando mostras de boa fé”.

Note-se que na próxima semana haverá uma nova cimeira extraordinária da NATO na qual serão analisadas as "necessidades imediatas" da Aliança, assim como as “mudanças que temos de fazer para a nossa segurança a longo prazo”.

O secretário-geral da NATO, contudo, voltar a lembrar que já ativou os planos de defesa e que tem forças marítimas, aéreas e terrestres "prontas para atuar" e admite que é preciso pensar no futuro. “Temos de reconfigurar a nossa defesa coletiva, os nossos planos para o longo prazo", com mais meios e formação, sublinhou.

“Temos de ter formação com mais frequência, aumentar o volume de defesa territorial. Os nossos aliados precisam de investir pelo menos 2% do PIB na defesa“, acrescentou Stoltenberg.