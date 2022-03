Nove pessoas de universidade no Novo México morreram na sequência de colisão rodoviária

Nove pessoas morreram na noite da passada terça-feira, no Texas, na sequência de uma colisão entre uma carrinha onde seguiam jogadores de golfe e uma pick up.

Entre os mortos encontram-se seis membros da equipa de golfe da Universidade do Southwest, localizada em El Paso, o treinador da equipa e outros dois passageiros, tendo esta informação sido confirmada esta quarta-feira pelo sargento Steven Blanco, do Departamento de Segurança Pública do Texas.

O mesmo adianta ainda que a colisão aconteceu por volta das 20h17, numa estrada com duas faixas a cerca de nove milhas da cidade de Andrews, a noroeste de Midland-Odessa, no Texas.

"Foi um cenário muito muito trágico", disse o responsável, segundo o The Guardian.

O presidente da universidade, Quint Thurman, afirmou que os "detalhes do acidente ainda estão a ser apurados" mas que a instituição está "extremamente devastada por saber da morte dos estudantes e do seu treinador". Além disso, dois outros golfistas foram levados para o hospital com ferimentos graves.

Na sua página de Twitter, a universidade informou que estava a tratar de notificar as famílias de todos os involvidos no acidente, sendo que estariam disponíveis no recinto da instituição serviços de aconselhamento e religiosos - uma vez que esta é uma universidade privada cristã.