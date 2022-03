Sacerdote tenta "beijar na boca" jovem de 14 anos

Sacerdote está a aguardar julgamento sujeito medidas de coação de apresentações quinzenais no órgão de polícia criminal da área de residência e à proibição de contactar com menores de 18 anos por qualquer meio.





Um sacerdote de Viseu está acusado pelo Ministério Público (MP) do crime de coação sexual agravado, na forma tentada, e do crime de aliciamento de menores para fins sexuais.

A acusação, anunciada através da Procuradoria da Comarca de Viseu, informa que o caso remonta a 27 de março de 2021, quando a vítima - um menor de 14 anos, na altura dos factos, e o arguido se encontravam num convívio em São João de Lourosa, no concelho de Viseu.

Em comunicado, o MP adianta que o arguido se encontrava sentado ao lado do menor quando “tocou com a sua mão na mão da vítima e, pouco depois, deu-lhe conta do seu propósito de se relacionar sexualmente com aquele”.

O caso rapidamente tomou proporções mais graves tendo o sacerdote convidado o jovem a encontrar-se com ele numa casa de banho, onde, “puxando-o para junto de si, aproximou os seus lábios aos dele, procurando repetidamente beijá-lo na boca, o que este evitou”.

“Pouco depois, o arguido enviou, ainda, diversos SMS para o telemóvel do menor, aliciando-o para um encontro a fim de se relacionar sexualmente com ele”, acrescenta a nota.

O arguido irá aguardar julgamento, estanto sujeito medidas de coação de apresentações quinzenais no órgão de polícia criminal da área de residência e à proibição de contactar com menores de 18 anos por qualquer meio.